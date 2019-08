Beim Schützenfest für passende Stimmung gesorgt

Höpfingen.„In Nordkirchen ist wieder Schützenfest“, war die begeisterte Antwort, als die Musiker gefragt wurden, wo die Reise hingeht: Seit 1982 umrahmt die Trachtenkapelle Höpfingen regelmäßig das Schützenfest des Bürgerschützenvereins Nordkirchen.

Die Auftritte dort gehören zu den „Highlights“ eines jeden Höpfinger Musikers. Und so war – auf beiden Seiten – die Freude groß, als man sich nach achtjähriger Pause wieder auf den Weg nach Nordkirchen machte.

Der dortige Auftritt wurde dieses Mal mit einem dreitägigen Ausflug verbunden. Erste Station der Reise war Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort wurde der über Jahrzehnte geheim gehaltene ehemalige Regierungsbunker besucht. Bei einer Führung wurde deutliche, welche Maßnahmen betrieben wurden, um im Falle eines Atomkriegs für 30 Tage regierungsfähig zu bleiben.

Anschließend stand eine „wandernde Weinprobe“ durch die Weinberge des Ahrtals auf dem Programm, an deren Ende eine Weinverköstigung stand. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit dem Höpfinger Manfred Schell, dem Bruder des ehemaligen Ehrenvorsitzenden Kurt Schell, verging der Abend bei bester Laune und guten Gesprächen schnell.

Am Samstagmorgen war das Haus der Geschichte in Bonn das nächste Ziel. Am frühen Nachmittag kam die Gruppe in Nordkirchen an, wo man sich am Schießplatz zusammenfand.

Dort wurde auch der neue Schützenkönig Christoph Heitkamp mit drei Böllerschüssen proklamiert. Bei der Königsparade zogen die Schützen an ihrem neuen König in einer gemeinsamen Parade vorbei. Am Abend folgte der Königsball im Festzelt.

Am Sonntag kam es dann endlich zum musikalischen Teil des Ausflugs. Das Antreten auf der Schlossstraße mit anschließendem Marsch durch Nordkirchen zum Festzelt erfolgte unter den Klängen der Trachtenkapelle Höpfingen.

Den Frühschoppen, der bei bester Stimmung bis in den späten Nachmittag ging, umrahmte die Trachtenkapelle unter der Leitung des Dirigenten Peter Fieger musikalisch. Frontmann Horst Kuhn moderierte und sorgte zusammen mit den Höpfinger Sängern und Musikern für Unterhaltung. Nach den Ehrungen wurde das gemeinsame Schützenlied angestimmt – und eine nicht endend wollende Party begann.

Nur ungern ließen die Nordkirchener nach fünf Stunden Unterhaltungsmusik und zahlreichen Zugaben die Mitglieder der Musikkapelle aus Höpfingen die Heimreise antreten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019