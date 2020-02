Bei den „Beesche“ herrschte Faschenachts-Hochstimmung

Waldstetten.Die große Prunksitzung der „Stedemer Beesche“ fand am Samstag statt. Pünktlich um 19.31 Uhr marschierte der Elferrat mit Prinzen- und Juniorengarde in die „Beeschehalle“ ein.

Vorsitzende Marion Schäfer begrüßte das närrische Publikum und ging auf das Thema „neue Halle für Stede!“ ein, denn: Jeder Verein stoße an deren Kapazitätsgrenzen – und die Halle sei mittlerweile „mehr noch als reparaturbedürftig“.

Auch Präsidentin Tina Sieber begrüßte die „Beesche“ und „Schrubber“, bevor das Prinzenpaar einen gebührenden Einmarsch bekam. Dass sich Ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabrina die Erste, die Blumen sprechen lässt (Sabrina Grünwald), und Prinz Maximilian der Erste, vum Gesbuggel obbe rechts (Maximilian Haas als Regenten der Beescheschar wohlfühlten, hörte man deutlich an den Worten ihrer Proklamation, die mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Musikus Nico Flachs spielte einen flotten Einzugsmarsch für die befreundeten Faschenachtsvereine. Und Carsten Wirth, Zeremonienmeister der FG „Kalroben“ aus Igersheim, begrüßte stellvertretend für alle Vereine die FG sowie das närrische Auditorium.

Richtig losgelegt

Danach legten die „Beesche“ richtig los: So bald die Bühne frei war, wirbelten acht kleine „Monster“ über die Bühne – in ihren tollen Kostümen, die von Rosi Seber und Marianne Köhler geschneidert wurden. Die Kinderschautanzgruppe der FG, trainiert von Kathrin Sauer und Sabrina Berberich, eröffnete das Programm und durften nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen.

Die Doppelbütt der „Höpfemer Schnapsbrenner“ (Jule Hauk und Marisa Schell) bereicherte zum dritten Mal das Programm der „Beesche“. Diesmal wurde gezeigt, wie sich die Menschen im Laufe der Jahre verändern. Zum Schluss gab es sogar noch einen Einblick in eine Aerobic-Stunde der 80er-Jahre.

Präsidentin Sieber nutzte das Equipment der „Schnapsbrenner“ und machte Werbung für den Förderverein des Hardheimer Krankenhauses.

Schwungvoll ging es weiter mit dem Tanzmariechen Silja-Maria Fieger von der FG „Heeschter Berkediebe“, die einen flotten Tanz auf die Bretter legte. Nach so viel Akrobatik gingen die „Beesche“ zur Ordensverleihung über. Tina Sieber bat Gönner und Freunde des Vereins auf die Bühne und verlieh ihnen, gemeinsam mit dem Prinzenpaar, den Jahresorden, welcher trefflich die Bauplatzsituation in „Stede“ glossiert.

Danach riss die Prinzengarde der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ das Publikum wieder in ihren Bann. Zehn Tänzerinnen ließen die Bretter beben. Andreas Poser und Andreas Leiblein von der FG „Lustige Vögel“ aus Schweinberg erzählten unterhaltsam, was es alles beim Biertrinken zu beachten gibt.

Die acht Tänzerinnen der „Stedemer Juniorengarde“, trainiert von Anika Sobotta und Marina Becker, wirbelten über die Bühne und zeigten gekonnt, was sie monatelang einstudiert hatten. Auch sie durften die Bühne nicht ohne eine Zugabe verlassen.

Lang ersehnt kamen dann „es Käthle“ und „es Clärle“ auf die Bühne. Mit ihrer Bütt „Stede im Jahr 2040“ brachten Heidi Sack und Rosi Seber wieder den ganzen Saal zum kochen: 2040 habe „Stede“ das Bürgermeisteramt und Höpfi nur noch einen Ortsvorsteher. Es ging auch um das 20-jährige Bestehen der neuen Turn- und Kulturhalle. In ihrer Rede, die Bürgermeisterin Clärle ihrer Vorzimmerdame Käthle diktierte, dankte sie dem damaligen Bürgermeister Aldalbert Hauk für dessen Einsatz, dass „Stede“ eine so moderne Halle bekommen hatte. Mit High-Tec Küche, versenkbarer Bühne sowie dem neuesten Stand der Technik. Sie hatten wieder zahlreiche Helfer und Gäste in ihrer Bütt. So durfte Sven Schäfer den Ausscheller spielen und im Ort verkünden, was mit dem ehemaligen Gebäude von „Schäfer + Fitz“ passierte, und Gerda Schmitt kam als „Brot-Gerda“ auf die Bühne und lieferte frische Brezeln. Der Saal bebte.

Die Prinzengarde der „Rouschebercher Milchsäuli“ wirbelte danach über die Bühne. Und die Schautanzgruppe der FG „Höhgöiker“ aus Glashofen schloss sich an mit ihrem Schautanz „Schiff Ahoi – Matrosen außer Rand und Band“. Und dann wurde es wieder spannend. Was ist im vergangenen Jahr im Ort und in der großen weiten Welt so alles passiert? Die „Beeschebinner“ wussten wieder einiges zu berichten. So zum Beispiel das Kuchenrezept aus dem Fuchsenloch, das Dank redaktioneller Kürzungen der Tageszeitung ohne Eier veröffentlicht wurde. Oder dass man mit Höpfi jetzt doch den Brexit vollziehen müsse, weil sich mal wieder nichts getan hat. Für diesen Rückblick sorgten die „Beeschebinner“ Maximilian Frisch und Markus Löffler.

Die Schautanzgruppe der „Housche“ aus „Karstaide“ nahm das Publikum mit in die Welt von „Moritz – die Gefühlsfreunde aus der Koboldkiste“. Von dieser Gefühlswelt wusste das Weichei Martin Gehrig, FG „Höhgöiker Glashofen“, auch viel zu berichten. Für ihn ist seine Frau das Tüpfelchen auf dem „i“, klein und rund.

Danach ging es akrobatisch flott weiter mit der Prinzengarde der FG „Fideler Aff“ aus Walldürn. Dann kam es zu einer Premiere. „Stede“ hat wieder ein Männerballett. Die zehn Tänzer, trainiert von Sophia Wollenschläger und Melanie Böttcher, zeigten: „Mir Stedemer Bube könne’s a!“. Die Überraschung war gelungen. Der Saal tobte.

Der Klima- und Faschenachtsaktivist Wolfgang König nahm die Stimmung auf und brachte sie noch weiter zum kochen. Es blieb bei seinen Ausführungen über Silvesterfeuerwerk und „Fridays for Faschenacht“ kein Auge trocken.

Er bot eine gute Vorlage für den letzten Programmpunkt, die Prinzengarde der „Stedemer Beesche“, trainiert von Melanie Böttcher und Dorothe Wagner.

Kräftig mitfeiern

Nach dem gut fünfstündigen Programm rief die Präsidentin alle Aktiven zum großen Finale auf, bedankte sich bei der kompletten Mannschaft und appellierte an alle, in den kommenden närrischen Tagen nochmals kräftig mitzufeiern. Sowohl an den Umzügen als auch an der eigenen Kinferfaschenacht, die, wie immer, am Faschenachtsdienstag in der „Beeschehalle“ ab 14 Uhr steigen wird.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020