„Beeschehalle“ gemeinsam zum Beben gebracht

Waldstetten.Kinder und Jugendliche ließen am Fastnachtsdienstag die „Stedemer Beeschehalle“ beben. Traditionell veranstaltete die FG dort ihre Kindersitzung.

Pünktlich um 14.01 Uhr zogen der Jugendelferrat mit Präsident Marius Löffler an der Spitze, die Junioren- und Prinzengarde sowie das Prinzenpaar ein. Präsidentin Tina Sieber begrüßte die bunte „Beescheschar“ und übergab das Wort an Leon Kuhn, der für den kurzfristig erkrankten neuen Jugendpräsidenten Marius Löffler einsprang – und in gewohnt souveräner Manier ins Programm startete.

Einen Reigen an Schautänzen eröffnete die Jugendschautanzgruppe der Höpfemer Schnapsbrenner mit 25 mehr oder weniger wilden „Pferden“, die von Rebecca Walter und Stefanie Geier trainiert werden. Ihnen folgten die kleinen „Monster“ der „Stedemer Beesche“, die zum Knuddeln süß über die Bühne wirbelten. In gekonnter Manier wurde der Tanz von Kathrin Sauer und Sabrina Berberich einstudiert. Sie erhielten tosenden Applaus und durften das Publikum mit einer Zugabe erfreuen.

Die Bambini-Garde der FG „Hordemer Wölf“ gaben dem Publikum einen kleinen Einblick in das „Leben auf dem Bauernhof“. Die Trainerinnen Selina Dambock und Vanessa Kuhn hatten eine tolle Choreographie zusammengestellt.

Den Bambini folgte die Jugendschautanzgruppe aus Hardheim. „Magische Momente“ wurden einstudiert von Lisa Gehrig und Corinna Beyer. Akrobatische und flotte Marschtänze lieferten die Juniorengarden der FG „Aldemer Dunder“ (Trainerinnen Stefanie Kern und Christine Weber), die Bambini der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ (Trainerinnen Jana Schell, Jana Todenhaupt, Marisa Schell und Maja Hirning) und die Jugendgarde des KK Königheim (Trainerinnen Vanessa Reinhard und Annette Schreck) ab. Es folgte die Juniorengarde der „Stedemer Beesche“, trainiert von Anika Sobotta und Marina Becker. Auch sie durften nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Die Schautanzgruppe der „Hettemer Fregger“ tanzte gekonnt „Avatar – Aufbruch in eine neue Welt“. 22 Kinder, trainiert von Helen Esche, Bianca Frank und Michaela Knöbl, brachten die Bühne zum beben. Die „Beesche“ gingen dann von „Hettje“ auf die Höh, nach Glashofen. Das Tanzmariechen Mia Riehl legte einen flotten Marsch auf die Bretter, den Trainerin Lisa Folhoffer gekonnt einstudiert hatte.

Die Schautanzgruppe der „Housche“ aus „Karstaide“ verstand es, mit ihrem anspruchsvollen Tanz „Die 4 Elemente“ (Trainerin: Rebecca Ehrenfried-Dietmar) das Publikum mitzureißen. „Neues aus Entenhausen“ wurde dann von den „Höhgöikern“ berichtet. Die Trainerinnen Silvia und Rhea Neuberger, Susi und Paulin Link hatten einige Neuigkeiten einstudiert. Danach kam das kurzweilige Programm schon zum Ende.

Den vorletzten Punkt bot das neu formierte „Stedemer Männerballet“ dar. Sie zeigten, dass es die „Stedemer Bube“ auch können. Und wie. Die Prinzengarde der „Stedemer Beesche“ bildete den Abschluss der Kindersitzung und damit auch der Faschenachtskampagne 2020. Die sieben Tänzerinnen, trainiert von Dorothe Wagner und Melanie Böttcher, erhielten tosenden Applaus für ihren gekonnten Auftritt und durften ebenfalls nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Das Programm wurde umrahmt von den Brunnenbergspatzen unter Stabführung von Simon Blau. Auch in den kurzen Pausen spielten die Stedemer Musiker Stimmungskracher. Zum Schluss bedankte sich Leon Kuhn bei allen Aktiven für den gelungenen Nachmittag. Auch Tina Sieber richtete Dankesworte an alle Helfer. Schließlich wurden alle Aktiven zum großen Finale auf die Bühne gebeten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020