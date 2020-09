BBV stellt Angebote und Tarife vor

Höpfingen.Aktuell bietet sich allen Haushalten und Gewerbebetrieben Höpfingens die Chance auf eine besonders schnelle Auffahrt auf die Datenautobahn: die BBV Neckar-Odenwald möchte den Neckar-Odenwald-Kreis flächendeckend mit der Glasfaser-Technologie ausbauen. Zu diesem Zweck findet am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr ein Glasfaser-Infoabend in der Obst- und Festhalle statt. Dabei wird die BBV in enger Kooperation mit der Gemeinde den Infoabend durchführen, um ihre Pläne, Angebote, Tarife und Rahmenbedingungen für den geplanten Bau eines Glasfasernetzes vorstellen und umfassend alle Fragen rund um die Zukunftstechnologie beantworten zu können. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020