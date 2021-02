Ausschreibung zugestimmt

Höpfingen.Am 13. Juni stehen in Höpfingen Bürgermeisterwahlen an: Amtsinhaber Adalbert Hauck tritt wieder an (die FN berichteten). Doch auch hier macht sich die Finanzlage Höpfingens bemerkbar: So hatte Gemeinderat Thomas Greulich in der Sitzung am 25. Januar angesichts knapper Kassen die Notwendigkeit nicht gerade günstiger Inserate im baden-württembergischen Staatsanzeiger hinterfragt, so dass der Punkt sich am Montag auf der Tagesordnung befand. Wie Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner erläuterte, sei die Ausschreibung im Staatsanzeiger unabdingbar, um die Rahmenbedingungen der ordnungsgemäßen Stellenausschreibung zu erfüllen.

Dem Vorschlag der Verwaltung, die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters im Staatsanzeiger sowie in der Lokalpresse auszuschreiben, kam der Gemeinderat einstimmig nach. ad

