Höpfingen/Waldstetten.Die nächste Altpapier- und Altkleidersammlung des DRK und der DLRG findet am Samstag. 4. Januar, in Höpfingen und Waldstetten statt.

Altpapier und Altkleider sollen am Samstag ab 7 Uhr bereit stehen. Die Altkleidung soll in Plastiksäcken verpackt und gegen Nässe geschützt werden, weil nasse Textilen unbrauchbar sind. Die Papiersammlung beginnt am Samstag um 8 Uhr. Für Selbstanlieferer stehen die Container ab Freitagnachmittag an der Obst und Festhalle bereit. Container zur Ablieferung von Altmetall stehen am Bauhof. Dort dürfen keine Elektrogeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner sowie Rasenmäher und Reifen abgestellt werden. Zuwiderhandlungen werden zur Anzeige gebracht. Bei der Altpapiersammlung ist die Papieranlieferung an der Festhalle nur von 8 bis 20 Uhr gestattet.

Säcke für Altkleidersammlungen gibt es in der Volksbank Franken, Sparkasse Tauberfranken, , Bäckerei Seitz, Bäckerei Gärtner, Arztpraxis Dr. Eirich und Elektro Schaborak. Für die Altkleider dürfen keine gelben Säcke verwendet nicht die gelben Container mit Papier befüllt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.01.2020