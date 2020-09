Alternative zum „Quetschefeschd“

Höpfingen.Aufgrund der Corona-Pandemie muss das „Quetsche-feschd“ zwar ausfallen, trotzdem will sich „Höpfi“ bewegen. Deshalb treffen sich alle, die Spaß an Bewegung haben, unter Einhaltung der gängigen Corona-Regeln am Samstag, 26. September, um 13.30 Uhr an der Festhalle. Die Motorradfreunde haben sich schon eine Runde ausgedacht. Auch die „Vierrädrigen“ sollen nicht zu kurz kommen: Nachdem es 2019 die erste Traktor Rundfahrt gegeben hat, wollen die Freunde der Arbeitsgeräte auch dieses Jahr wieder „on Tour“ gehen. Aber nicht nur die motorbetriebene Fortbewegung solle es geben: Wer Lust auf Laufen, Fahrradfahren und vieles mehr hat, soll ebenfalls um 13.30 Uhr an die Festhalle kommen. Dort können nach Lust und Laune Gruppe gebildet werden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen, ebenfalls ist auf die Verkehrsregeln und die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.

