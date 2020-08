Alle Bänke innerhalb kürzester Zeit vergeben

Höpfingen.Zahlreiche Mitglieder des Musiker- und Künstlerstammtisches in Höpfingen trafen sich am vergangenen Dienstag unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln auf der Freiterrasse des Restaurants „Schmitt“ zum Gedankenaustausch.

Dieser hatte das Ziel, die Vergabe der zu restaurierenden Ruhebänke im südöstlichen Bereich Höpfingens zu organisieren und die Termine abzusprechen. Josef König und Jürgen Kuhn als Initiatoren des Projekts bestimmten anhand eines GPS-genauen Plans, der durch die Unterstützung von Martin Sauer entstanden war, die betroffenen Bänke und beschrieben zudem noch den erforderlichen Arbeitsaufwand.

Hierdurch waren die Interessenten in der Lage, für sich die aus ihrer Sicht am besten geeignete Bank auszusuchen. Die Aktion fand großen Anklang, so dass innerhalb kürzester Zeit alle Bänke vergeben waren. Jeder kann jetzt schon an „seiner“ Bank arbeiten, was zum Teil schon geschehen ist, aber für eine gemeinsame Aktion wurde der Samstag, 15. August, bestimmt.

Damit diese Aktion nicht „sang- und klanglos“ über die Bühne geht, werden die Akteure am Sonntag, 6. September, zwischen 15 und 19 Uhr an „ihrer“ Bank anwesend sein und mit Musik, Gesang, Gedichten oder auch Kunstwerken die Spaziergänger aus Höpfingen und Umgebung überraschen.

Einzeln oder als Paar, als Familie oder Kleingruppe besteht die Möglichkeit – natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln – den Picknickkorb zu packen und einem ausgeschilderten Weg entlangzugehen und die Künstler und Musiker an ihren jeweiligen Stationen zu besuchen. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020