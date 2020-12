Höpfingen.Im Advent ist ein Licht erwacht: Lichterglanz und Vorfreude gehören in die Adventszeit. Dazu passend mit einem Adventskalender der besonderen Art werden heuer in Höpfingen die 24 Tage bis Weihnachten versüßt: Der zauberhafte Adventskalender lässt jeden Tag im Dezember in neuem Glanz erstrahlen.

Seit dem 1. Dezember bilden besonders geschmückte Fenster den Mittelpunkt in Höpfingen. Auf Initiative von Anke König, Daniela Kaiser-Hauk und Silke Kühner haben sich 24 Höpfinger Familien bereiterklärt, jeweils ein adventlich geschmücktes Fenster zu gestalten.

Täglich von 17 bis 22 Uhr

So lässt sich Tag für Tag ein Moment der Vorfreude schaffen, der den Betrachter auf das bevorstehende Weihnachtsfest vorbereitet. Bis zum 24. Dezember wird jeden Tag im Zeitraum von 17 bis 22 Uhr ein neues, geschmücktes Fenster erleuchten.

Die Adressen der jeweiligen Häuser erscheinen täglich in der „Höpfi App“. Außerdem hängt eine Liste aller Adressen in den ortsansässigen Banken und Geschäften aus. Beim adventlichen Abendspaziergang durch Höpfingen kann man die schön dekorierten und beleuchteten Fenster bewundern.

Der Adventskalender kann bis zum 26. Dezember bestaunt werden. Es werden alle Spaziergänger dazu angehalten, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten. ad

