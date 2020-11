Höpfingen.Mit einem Adventskalender der besonderen Art werden in Höpfingen die 24 Tage bis Weihnachten versüßt: Der „zauberhafte Adventskalender“ lässt jeden Tag im Dezember in neuem Glanz erstrahlen. Auf Initiative von Anke König, Daniela Kaiser-Hauk und Silke Kühner haben sich 24 Höpfinger Familien bereiterklärt, jeweils ein Fenster zu schmücken. So lässt sich Tag für Tag ein Moment der Vorfreude schaffen, der den Betrachter auf Weihnachten vorbereitet. Vom 1. bis 24. Dezember wird jeden Tag von 17 bis 22 Uhr ein neues Fenster „erleuchten“. Die Adressen der Häuser erscheinen täglich in der „Höpfi App“. Außerdem hängt eine Liste aller Adressen in den ortsansässigen Banken und Geschäften aus. ad

