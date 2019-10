„Achtziger“ trafen sich in Waldstetten

Waldstetten.Gemütliche, in froher Atmosphäre verbrachte Stunden kennzeichneten das „Achtziger-Treffen“ des Waldstettener Jahrgangs 1939. Die Zusammenkunft begann mit einem Gottesdienst in der Walldürner Pfarrkirche St. Marien, den Albert Münch als Trompetensolist untermalte. Zum Mittagessen fand man sich im Restaurant „Schmitt“ (Höpfingen) ein, ehe nach dem Friedhofsbesuch zum Gedenken an die Verstorbenen ein Rundgang durch Waldstetten aufzeigte, was sich verändert hat. Erinnerungen wurden am Kaffeetisch ausgetauscht, ehe man sich im Wunsch auf ein erneutes Treffen voneinander verabschiedete. Organisiert wurde die Zusammenkunft von Inge und Lothar Schnepf. ad

