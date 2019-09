50-jähriges Bestehen wird gefeiert

Höpfingen.Das Jugendrotkreuz feiert am Wochenende, 7. und 8. September, das 50-jährige Bestehen rund um die DRK-Vereinsscheune. Das Fest beginnt am Samstag um 15 Uhr mit einem Kinderflohmarkt in der Wiesenstraße (keine Anmeldungen erforderlich), dem Spielemobil des Neckar-Odenwald-Kreises und einer Hüpfburg. Es gibt Bewirtung und am Abend Livemusik und Cocktails ab 20 Uhr in der und um die DRK-Vereinsscheune.

Am Sonntag wird ab 11 Uhr ein Mittagstisch angeboten. Für die Jugendlichen gibt es ab 13.30 Uhr unter dem Motto „Spiel und Spaß für Kids“ eine große Rotkreuz-Spielstraße in der Wiesenstraße sowie Kinderschminken, Hüpfburg und das Spielmobil des Neckar-Odenwald-Kreises.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 06.09.2019