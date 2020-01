31-jährige Frau unter Drogeneinfluss am Steuer

Höpfingen.Längere Diskussionen mussten zwei Beamte des Polizeireviers Buchen am Neujahrstag bei einer Kontrolle mit einer Autofahrerin und einem Mann führen. Die 31-Jährige wurde gegen 15.30 Uhr in Höpfingen angehalten und sollte, da Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung bestanden, mit zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Daraufhin versuchte die Frau wieder in ihren VW einzusteigen. Als der Halter des Wagens hinzukam, versuchte auch er die Amtshandlungen zu erschweren und diskutierte heftig mit den Beamten. Erst als beiden unmissverständlich deutlich gemacht wurde, dass die polizeilichen Maßnahmen in jedem Fall durchgeführt werden und eine zweite Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung kam, beruhigten sich die beiden. Ein Drogenvortest bei der Frau verlief positiv. Anschließend wurde in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe durchgeführt. Auf die Frau kommen nun eine Anzeige und ein Fahrverbot zu.

