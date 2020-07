10 000 Euro Schaden verursacht

Höpfingen.Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag in Höpfingen. Eine 56-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit ihrem BMW auf der Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Walldürn unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr die Frau auf Höhe des Friedhofs die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte ihr Fahrzeug ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Verletzt wurde die 56-Jährige nicht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020