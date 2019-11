Heilbronn.27 Dramatiker aus dem In- und Ausland waren dem Aufruf innerhalb des ersten Festivals „Science & Theatre“, das vom Theater Heilbronn und Deutschlands größtem Science-Center, der experimenta, veranstaltet wird, gefolgt: Sie alle hatten sich mit dem Thema „Der optimierte Mensch“ auseinandergesetzt und ihre noch nicht ur- beziehungsweise im deutschsprachigen Raum noch nicht erstaufgeführten Stücke für den Autorenwettbewerb eingereicht. Zum Ende des Festivals steht nun die Siegerin des Dramenwettbewerbs fest: Die deutsche Autorin Christina Kettering gewinnt mit ihrem neuen Stück „Schwarze Schwäne“ den mit 5000 Euro dotierten ersten Preis. Das Stück wird in der kommenden Spielzeit als Inszenierung des Theaters Heilbronn auf der spektakulären Bühne des Science Domes in der experimenta uraufgeführt.

Zukunftsvision

Laudatorin Agnes Christner, die Kulturbürgermeisterin der Stadt Heilbronn, würdigte, dass das Stück seine Zukunftsvision aus einer heute nachvollziehbaren, fast alltäglichen Situation heraus entwickele: Zwei Schwestern sind überfordert mit der Pflege ihrer schwerkranken Mutter und nutzen einen humanoiden Pflegeroboter, der ihnen helfen soll und mit der Zeit mehr und mehr Raum einnimmt.

„Aber sie stellt ihre Geschichte in einen größeren Kontext“, sagt Agnes Christner: Neben vielen Bezügen zur Robotergeschichte und das Paradox, dass künstliche Figuren umso unheimlicher werden, je ähnlicher sie menschlichen Wesen sind, gehe es in „Schwarze Schwäne“ auch um zwischenmenschliche Verantwortung, unvereinbare Lebensentwürfe und das gesellschaftliche Rollenverständnis von Frauen und Töchtern.

Ethisch-moralische Grundlagen

Christina Kettering nehme das Thema Wissenschaft, um über das Wesen des Menschen und des Menschseins, über ethisch-moralische Grundlagen und die Gesellschaft nachzudenken, sagt die Laudatorin: „Und sie tut das mit ,Schwarze Schwäne’ auf herausragende Art und Weise.“

Zwei weitere Stücke, die in die Runde der besten drei gekommen sind, erhalten jeweils einen Förderpreis und 2000 Euro Preisgeld.

„Endstation Leben“ von Charles Way (GB) setzt sich in Form eines Science-Fiction-Kammerspiels mit den moralischen Herausforderungen der Genforschung und dem Konflikt zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und individueller Freiheit auseinander.

Und „Girl in the Machine“ von Stef Smith (GB) stellt auf spannende Weise Fragen nach den zwischenmenschlichen und ethischen Optionen im Angesicht einer verführerisch virtuellen, gefährlich technologisierten Welt.

Sie wurden, wie auch das Siegerstück, in szenischen Lesungen während des Festivals vorgestellt.

Dieser Wettbewerb versteht sich als Initialzündung und Förderung für Autoren, die sich mit dem Thema Wissenschaft auf der Bühne auseinandersetzen.

Er wird ebenso wie das gesamte Festival von der Dieter-Schwarz-Stiftung gefördert.

Mitglieder der Jury waren Agnes Christner, Kulturbürgermeisterin der Stadt Heilbronn, Dr. Wolfgang Hansch, Geschäftsführer der experimenta, Axel Vornam, Intendant des Theaters Heilbronn, Andreas Frane, Chefdramaturg des Theaters Heilbronn, und Kenan Bromann, Bereichsleiter Technik/Science Dome der experimenta.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019