Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Neuenstadt.Zwei Verletzte und rund 150 000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Montag auf der A 81. In Richtung Würzburg war zwischen dem Tunnel Hölzern und der Anschlussstelle Neuenstadt eine Baustelle eingerichtet, wegen der alle Fahrzeuge auf die linke Spur wechseln mussten. Ein 38-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät, so dass das Zugfahrzeug seines Sattelzuges gegen das Heck des absichernden Anhängers eines Baufahrzeugs prallte. Der Lkw wurde nach links abgelenkt, stieß gegen die Mittelleitplanke und blockierte beide Fahrstreifen. Der Trucker und der im 7,5-Tonner des sichernden Zuges sitzende, 53 Jahre alte Fahrer wurden leicht verletzt. Da Diesel auslief, musste eine Spezialfirma die Fahrbahn reinigen. Die Sperrung dauerte bis kurz vor 13 Uhr an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020