Zusätzliche Telefonnummern

Odenwald-Tauber.Die Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen), Arbeitsagenturen und Familienkassen konzentrieren sich in der aktuellen Lage darauf, Geldleistungen wie Arbeitslosengeld I und II, Kurzarbeitergeld, Kindergeld und Kinderzuschlag sowie alle weiteren Leistungen auszuzahlen. Um dies zu gewährleisten, um die Gesundheit aller zu schützen und die Pandemie einzudämmen, gibt es keinen offenen Kundenzugang in die Gebäude mehr. Für Notfälle wird vor Ort eine Kontaktmöglichkeit geschaffen. Kunden müssen einen vereinbarten Termin nicht absagen. Es gibt weder Nachteile noch Rechtsfolgen oder Sanktionen, so die Arbeitsagentur. Gesetzte Fristen werden vorerst ausgesetzt. Die Kunden erhalten rechtzeitig eine Nachricht, wenn sich diese Regelungen ändern. Die Auszahlung der Geldleistung sei sichergestellt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.03.2020