Zuckerrüben-Lkw umgekippt

Heilbronn.Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 0.25 Uhr in Heilbronn. An der Einmündung Karl-Wüst-Straße/Neckarsulmer Straße kippte ein Lastzug um, dessen Fahrer offenbar zu schnell nach links abgebogen war. Nach ersten Ermittlungen wollte der Lenker des 40-Tonnen-Lastzuges, der mit Zuckerrüben beladen war, von der Karl-Wüst-Straße in die Neckarsulmer Straße/B27 nach links abbiegen. Beim Abbiegen war der beladene Lastzug zu schnell und kippte nach rechts in Richtung des dortigen Radwegs um.

Große Teile der geladenen Zuckerrüben fielen dabei von der Ladefläche und überschütteten en Rad- und Gehweg sowie den angrenzenden Grünstreifen. Zunächst gelang es dem 33-jährigen Lkw-Fahrer nicht, sich aus dem Führerhaus zu befreien, er schaffte es kurze Zeit später aber doch noch aus eigener Kraft. Zur Bergung des Lkw wurden schweres Gerät und ein Kranwagen angefordert. Zeitweise musste die Neckarsulmer Straße/B27 in Fahrtrichtung Heilbronn komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde über die Karl-Wüst-Straße umgeleitet. Der Sachschaden wird zum jetzigen Zeitpunkt auf etwa 100 000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019