Zahlreiche Navigationsgeräte gestohlen

Heilbronn.Der Kriminalpolizei Heilbronn gelang es erneut, einen Litauer festzunehmen, der für zahlreiche Diebstähle von Navigationsgeräten aus BMW-Fahrzeugen in Frage kommt.

Nach mehreren Serien von gleichgelagerten Aufbrüchen in den Jahren 2017 und 2018 kam es zwischen April und Juli 2019 zu insgesamt vier weiteren solcher Taten im Landkreis Heilbronn. Zwei der Aufbrüche fanden in Eppingen und zwei in Brackenheim statt.

Durch umfangreiche, verdeckt geführte Ermittlungen gelang es der Heilbronner Kriminalpolizei, einen 39-jährigen Litauer zu identifizieren. Dieser steht im dringenden Tatverdacht, die Taten im Landkreis Heilbronn ausgeführt zu haben.

Ende Juli 2019 reiste der Tatverdächtige erneut in das Bundesgebiet ein. Dabei begab er sich in eine Stadt in Nordrhein-Westfalen. Es besteht der Verdacht, dass der 39-Jährige von seinem Aufenthaltsort dort nahezu jede Nacht aufbrach, um in verschiedenen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachen entsprechende Autoaufbrüche vorzunehmen.

Diebesgut übergeben

Im Rahmen der Ermittlungen der Heilbronner Kriminalpolizei wurde festgestellt, dass er in der Nacht von 12. auf 13. August sein hierbei erlangtes Diebesgut im Raum Hannover an einen estnischen Lkw-Fahrer übergab, der den Transport zu einem Mittäter in die litauische Stadt Kaunas übernahm.

Am 20. August wurde der Tatverdächtige in Brandenburg, kurz vor seiner Ausreise aus dem Bundesgebiet, festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 39-Jährige am 21. August dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Litauer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann steht zudem im Verdacht, von Ende Juli bis zu seiner Festnahme gleichgelagerte Taten in Köln, Montaubauer, Königswinter, Niederkassel, Schildgen und Sankt Augustin begangen zu haben. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Ebenso wird geprüft, ob der Festgenommene zwei Einbruchsserien im April 2019 in Mainhardt und in Sinsheim verübt hat. Der Heilbronner Kriminalpolizei gelang es, den Mittäter in Litauen zu identifizieren. Weitere Maßnahmen gegen jenen Verdächtigen erfolgten durch die Behörden in Litauen, wie es abschließen in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt.

