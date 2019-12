Wildschweinrotte sorgt für Chaos

Bad Rappenau.Eine Wildschweinrotte verursachte am Mittwoch gegen 21.20 Uhr auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim ein Verkehrschaos. Von der Wildschweinrotte, welche die Autobahn überqueren wollte, wurden mindestens vier Tiere erfasst. Die Tierkörper lagen auf allen drei Fahrstreifen. Mindestens zehn Pkw konnten nicht mehr ausweichen und wurden teilweise erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10 000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Geschädigten dauert an.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019