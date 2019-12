Weiße Weihnachten sind selten

Auf den Dächern liegt eine weiße Schneedecke. Und die Tannenspitzen tragen Mützen aus Schnee. So wird die Weihnachtszeit oft in Büchern oder Liedern beschrieben.

Man spricht dann von weißen Weihnachten.

Manche Menschen denken: Früher gab es in Deutschland häufig weiße Weihnachten. Doch das stimmt nicht. „Das Ereignis war immer relativ selten“, sagt ein Wetter-Experte.

Meistens gab es grüne Weihnachten, also Feiertage, an denen die Tannenbäume draußen grün blieben.

Natürlich kommt es darauf an, wo in Deutschland man sich befindet. In den Bergen ist Schnee wahrscheinlicher als am Meer.

Am kühlsten ist es bei uns meistens Ende Januar und Anfang Februar. „Wenn man Weihnachten auf diese Jahreszeit schieben könnte, wäre es besser, um weiße Weihnachten erleben zu können“, sagt der Fachmann.

