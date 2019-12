Weihnachtsspende kommt karitativen Einrichtungen in der Region zugute

Neckarsulm.Jährlich spendet die Audi-Belegschaft an karitative Einrichtungen in der Region. Zusammen mit dem Beitrag des Unternehmens beträgt die Weihnachtsspende 2019 insgesamt 285 000 Euro. Die offizielle Spendenfeier fand im Audi Forum Neckarsulm statt.

Sozial Benachteiligte

Mit der Weihnachtsspende unterstützt die Audi-Belegschaft sozial benachteiligte und gesundheitlich hilfsbedürftige Menschen. Jährlich erhalten regionale Institutionen finanzielle Unterstützung für die von ihnen betreuten Menschen in Not. So kamen in diesem Jahr insgesamt 285 000 Euro bedürftigen Kindern und Erwachsenen zugute.

Bei der offiziellen Spendenübergabe betonte Rainer Schirmer, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Mitglied des Ausschusses Soziale Angelegenheiten bei Audi: „Auf unsere Kolleginnen und Kollegen ist Verlass. Sie unterstützen die Spendenaktion mit voller Überzeugung. Denn die Initiativen und Helfer leisten einen wichtigen sozialen Beitrag in unserer Region. Wir unterstützen das fürsorgliche Miteinander und die sozialen Angebote im Sinne der Betroffenen.“

Die Weihnachtsspende ist am Standort Neckarsulm seit mehr als vier Jahrzehnten Tradition. Mitarbeiter – vom Auszubildenden bis zum Manager – beteiligen sich an der Spendensammlung.

Beitrag des Unternehmens

Auch das Unternehmen leistet einen zusätzlichen Beitrag. Personalleiterin Stefanie Ulrich dankte den Audianern für ihre Beteiligung: „Unsere Belegschaft zeigt mit der Spende ihre große Hilfsbereitschaft und Verbundenheit mit der Region. Wir sind stolz darauf, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren und mit ihren Beiträgen Menschen in unserer Umgebung helfen.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019