Von Exhibitionist attackiert

Möckmühl.In Möckmühl ist ein Polizist von einem Exhibitionisten angegriffen worden. Der 19-Jährige hatte am Dienstagnachmittag versucht, vor dem Beamten zu flüchten. Gegen 15.45 Uhr war er in der Innenstadt unterwegs und entblößte laut Polizeibericht sein Geschlechtsteil. Kurze Zeit später entdeckten Polizisten den Mann in bürgerlicher Kleidung und sprachen ihn an. Daraufhin rannte der 19-Jährige los. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er im Bereich des Kirchplatzes eingeholt werden, woraufhin er plötzlich auf einen Polizeibeamten einschlug. Nach einer kurzen Auseinandersetzung wurde der 19-Jährige festgenommen. Bei dem Einsatz wurde der Beamter mittelschwer verletzt und musste behandelt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020