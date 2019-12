Voller Wucht und Wildheit der Natur

Das Reisen ist eine der Leidenschaften von Christopher Lehmpfuhl, das Malen eine andere, als weltreisender Maler verbindet er sie in kongenialer Weise. „Ich male erlebte Natur. Ich versuche das, was ich erlebe und empfinde vor Ort mit allen Sinnen aufzunehmen und in Malerei zu verwandeln. Das geht bei mir am besten, wenn ich am Ort des Geschehens bin und nicht nach Fotos im Atelier arbeite“, erklärt Lehmbruck, der sich bei Wind- und Wetter den Launen der Natur aussetzt. Das gilt für Landschaften wie für Stadtansichten, für scheinbar unberührte, völlig entlegene Orte wie für eine Baustelle mitten in der tosenden Großstadt. Jetzt ist seine Ausstellung „Zwischen Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth“ im Museum Würth in Künzelsau-Gaisbach bis Sonntag 15. März 2020 zu sehen.

Lichtstimmungen

Ob Wolken, Felsen oder das Meer, ob die „Große Pfütze. St. Peter-Ording“ oder das „Lavafeld. Landmannalaugar“, ob das „Holstentor“ (Hamburg), der „Schlossplatz im Wandel“ (Berlin) oder der „Watzmann“, Christopher Lehmpfuhl, der alle Kontinente bereist hat, fängt Lichtstimmungen und Schwingungen intuitiv ein. Seine Bilder zeigen einen Zustand, aber mehr noch übermitteln sie ein Gefühl, sind im besten Sinne pathetisch.

Selbst wenn Motive nicht eine „Steilküste im Abendlicht“ oder einen „Sturm (vor) Helgoland“ wiedergeben, sondern Beschauliches wie „Frühling im Schwarzwald“, „Raps mit spiegelnder Eiche“ oder „Chiemsee im Schneetreiben“, vermitteln diese monumentalen Formate Drama, Wucht und Wildheit der Natur.

„Zwischen Pathos und Pastos. Christopher Lehmpfuhl in der Sammlung Würth“ heißt denn auch die aktuelle Ausstellung im Museum Würth in Künzelsau. Sie beeindruckt mit 70, meist großformatigen Exponaten aus den letzten zwei Jahrzehnten. Die Gemälde, häufig Zyklen, Panoramen, Diptychen und Triptychen, stammen überwiegend aus der Sammlung Würth.

Was den Künstler bewegt

Jenseits vom Postkarten-Idyll sucht Lehmpfuhl in einer medial vernetzten, vielfach in Unwucht geratenen Welt das Unmittelbare, thematisch wie handwerklich. Exemplarisch für das Gegenständliche wird der Bild-Gegenstand im Wortsinn zu dem, was den Künstler bewegt, zum Motiv. Dabei verzichtet der gebürtige Berliner, Jahrgang 1972, sowohl auf Vorzeichnungen als auch auf Pinsel oder Spachtel. Vielmehr trägt er die Farbe – er hat sie immer eimerweise dabei – reliefartig dick mit den Händen auf. Eine Video-Dokumentation gibt davon Zeugnis.

Solides Bäckerhandwerk, wie es sein Großvater in Potsdam betrieben hat, lebt auf, wenn sich Ölfarben, pastos wie Teig und cremig wie Butter, durchmischen. Den besonderen Sinn für Optik scheint ihm der Vater mitgegeben zu haben, er war Physiker für Oberflächenforschung im Max-Planck-Institut. Von der Mutter, einer Pianistin, hat er Klavierunterricht bekommen, das Gefühl für Rhythmus und Intensität überträgt er gestisch auf die Leinwand.

Hommage an die Eltern

Frisch aus dem Künstleratelier in Berlin-Wilmersdorf kommt ein Dutzend kleinformatiger Erinnerungsbilder. Es ist eine Hommage an die Eltern, die beide 2018 verstorben sind. „Spannend und raffiniert komponiert“ seien die Fotos seines Vaters weit mehr als nur Schnappschüsse, schreibt Lehmpfuhl im Katalog. Davon inspiriert habe Christopher Lehmpfuhl er mit allen Tabus des Freiluft-Malers gebrochen: Ölbilder in Schwarz-Weiß, nach Fotos, im Atelier und mit Pinsel.

Neben dem Beitrag des Künstlers bieten die Ausstellung wie der Katalog (118 Seiten, ISBN 978-3-89929-389-0) überraschende Erkenntnisse. So verblüfft der Kunstwissenschaftler Thomas Gädeke mit einem Lehmpfuhl spezifischen Paradox: überragende Einzigartigkeit trotz hoher Produktivität.

Und er lüftet das Geheimnis des Erfolgs des Malers Christopher Lehmpfuhl.

