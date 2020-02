Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Weinsberg.Vermutlich zu spät bemerkte ein 37-Jähriger am Samstag um 13.20 Uhr ein Stauende auf der A 81 vor dem Weinsberger Kreuz in Richtung Würzburg. Trotz Notbremsung fuhr er mit seinem Seat auf einen Mercedes. Der Mercedes prallte auf einen Lupo und dieser auf einen Toyota. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt. Die 42-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr geborgen. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Auch der 42-jährige Fahrer des Mercedes wurde verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die 47-jährige Lupo-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die 71 und 77 Jahre alten Toyota-Insassen blieben unverletzt. Da aus dem Tank eines Autos Gas austrat, wurde die A 81 kurzzeitig komplett gesperrt. Der Schaden beträgt etwa 40 000 Euro.

