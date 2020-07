Verschiedene Drogen entdeckt

Heilbronn.Bei einer Durchsuchung in Heilbronn haben Ermittler der Kriminalpolizei am 2. Juli fast ein Kilogramm Amphetamin und über 50 Gramm Kokain in der Wohnung eines 30-Jährigen gefunden. Nach verdeckten Ermittlungen wurden Objekte in Heilbronn, Bretzfeld und Neckarsulm durchsucht. In einer Wohnung in der Heilbronner Einsteinstraße fanden die Ermittler Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente und etwa 60 Ampullen Anabolika. Gegen den 30-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Dieser wurde vom Amtsgericht am 3. Juli in Vollzug gesetzt, wie es nun in einer Mitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft heißt. Der 30-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.07.2020