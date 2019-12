Unfall mit gestohlenem Auto

Neuenstadt/Kocher.Mit einem gestohlenen Auto hat am Freitagnachmittag ein Mann einen Unfall verursacht.

Gegen 15.20 Uhr, versuchte ein 63-jähriger Mann, einen dunklen Pkw Daimler-Benz A-Klasse zu warten. Hierzu hatte er zunächst die Batterie aufgeladen und startete den Motor des Wagens. Nachdem er währenddessen kurz in seiner Werkstatt war, wurde sein Fahrzeug gestohlen. Am Wagen waren keine Kennzeichenschilder angebracht. Der Täter entwendet offenbar unmittelbar danach in der Deutschordenstraße an einem abgestellten Anhänger die Kennzeichen HN-AU 966 und brachte diese an dem gestohlenen Daimler an.

Anschließend setzte er seine Flucht fort und wollte an ei-nem geparkten VW Golf die Kennzeichen entwenden. Dies bemerkte jedoch der Besitzer. Der Fahrzeugdieb flüchtete erneut. Im nahegelegenen Buchhof rammte der Dieb eine Hauswand mit dem entwendeten Daimler und setzte seine Flucht in Richtung Oedheim fort.

Zeugen können den Dieb wie folgt beschreiben: Männlich, 180 cm groß, blond, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, dunkle Sportjacke, Jeans, trug Basecap mit Schild nach hinten, Drei-Tage-Bart, insgesamt ungepflegte Erscheinung.

Der Mann wirkte alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeugen, denen der Flüchtige in dem dunklen Daimler-Benz, aufgefallen ist, sollen sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132/93710 in Verbindung setzen.

