Unfall beim Spurwechsel

Heilbronn.Eine 48-Jährige wurde am Montagmorgen nach einem Unfall in Heilbronn von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sie war gegen 6 Uhr in ihrem Ford auf der linken Spur der Wilhelmstraße in Richtung Rathenauplatz unterwegs, als neben ihr die Fahrerin eines Opels unvermittelt den Fahrstreifen wechselte.

Auto landete an Baum

Vermutlich hatte die 53-Jährige den Ford neben ihr einfach übersehen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge der Ford nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum und ein Straßenschild stieß. Schließlich krachte der Wagen der 48-Jährigen gegen einen geparkten Transporter und kam dort zum Stehen.

Beide Autofahrerinnen wurden leicht verletzt und von Rettungskräften betreut. Die 48-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.06.2020