Unfall auf A 81 gibt Rätsel auf

Heilbronn.Beim Einfahren auf die Autobahn an der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim, fuhr in der Nacht zum Montag, gegen 2.45 Uhr, ein bislang nicht bekannter Fahrer eines Audis, geradeaus gegen eine Betontrennwand. Der Audi fuhr, nachdem verschiedene Fahrzeugteile eingesammelt worden waren, in Richtung Öhringen weiter.

Die Betontrennwand wurde jedoch fast einen Meter weit auf die linke Fahrspur der Autobahn in Richtung Mannheim geschoben. Glücklicherweise kam es hier zu keinem Unfall. Der oder die Unbekannte hatte zwar verschiedene Fahrzeugteile eingesammelt, jedoch das an der Unfallstelle liegende Kennzeichen vergessen.

An der Halteradresse wurde eine Frau angetroffen. Diese gab an, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben. Hier hat die Polizei jedoch erhebliche Zweifel an der Schilderung und sucht nun Zeugen.

