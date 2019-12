Treffen mit den Stars der Manege

Heilbronn.Der Heilbronner Weihnachtscircus auf der Theresienwiese ist eine feste Institution in der Käthchenstadt. Am Mittwochabend feierte die 21. Ausgabe Premiere (wir berichteten). Bis zum 6. Januar sorgen Artisten und Akrobaten aus aller Welt wieder für eine spektakuläre Show.

Als „richtige Tradition“ bezeichnete Zirkusdirektor Sascha Melnjak auch den Besuch einer FN-Lesergruppe. 98 Teilnehmer waren am Sonntagabend wieder dabei und bekamen neben den einzigartigen Darbietungen auch eine Backstage-Führung unmittelbar vor der Show geboten.

Melnjak gab den Lesern in der Führung einen kurzen Einblick in die Zirkuswelt und erklärte Abläufe sowie Vorbereitungen.

Das 20 Meter hohe Zirkuszelt, das aus der Schweiz angemietet und von 400 Eisenankern gehalten wird, stehe meistens innerhalb von einem Tag – zumindest die Außenhülle.

Der Aufbau innen mit Gastronomie, Tribünenbereich und Manege erfordere wesentlich mehr Zeit.

Goldener Clown in Monte Carlo

Melnjak betonte auch, dass die Zirkusshow in jedem Jahr „speziell neu“ für Heilbronn konzipiert werde.

„Wir zeigen in jedem Jahr etwas anderes. Das Programm muss sich unterscheiden. Das ist ganz wichtig.“ Deshalb sei er als Zirkusdirektor immer auf der Suche nach neuen Highlights.

Im aktuellen Programm sind die „Flying Tabares“ aus Argentinien mit einem doppelten Flugtrapez ein Aushängeschild des Heilbronner Weihnachtscircus, auch weil diese Nummer mit dem Goldenen Clown in Monte Carlo ausgezeichnet wurde. „Das ist der Oscar in der Artistenwelt“, erklärte Melnjak.

Viele der 36 Artisten brauchen für ihren Aufenthalt in Deutschland ein Visum. Melnjak habe deshalb schon mit fast allen Botschaften dieser Länder zu tun gehabt, wie er sagte. „Bei manchen läuft das ganz unkompliziert ab. In anderen Fällen gestaltet es sich wiederum schwieriger.“ In diesem Jahr sind die Artisten und Mitarbeiter des Weihnachtscircus gemeinsam in einem Hotel in Heilbronn untergebracht.

Unmittelbar vor der Show trafen die Leser in der Künstlergarderobe einige von ihnen und bekamen bereits erste Jonglierkostproben serviert.

Auch Clown Steve, der das Publikum während der Show zwischen den Umbaupausen unterhielt, begrüßte die Gruppe überschwänglich und sorgte mit ersten Späßen für Erheiterung. Zum Abschluss der Backstage-Tour durften die FN-Leser noch dorthin, wo Minuten später Akrobaten durch die Lüfte schwebten, Saltos schlugen oder von Pferd zu Pferd sprungen: mitten in die Zirkusmanege.

„Es war sehr gut und kurzweilig“, lautete die einhellige Meinung der Reisegruppe nach der Show. Zu den besonderen Höhepunkten des Heilbronner Weihnachtscircus gehörte für die meisten der 98 Teilnehmer die Flugtrapez-Nummer, die den Schlusspunkt des Abends bildete.

