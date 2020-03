Tankstelle überfallen

Neckarsulm.Wie in einem Film kam sich wohl ein Zeuge vor, der am Mittwoch in Neckarsulm einen Raubüberfall beobachtete. Gegen 3 Uhr bedrohte ein Unbekannter die Angestellte einer Tankstelle an der B 27 auf der Seite in Richtung Heilbronn.

Er richtete eine Pistole auf die 47-Jährige und forderte Geld. Nachdem er einen kleineren Betrag Bargeld erhalten hatte, ging er zu Fuß weg in Richtung Stadtmitte. Der etwa 1,70 Meter große Täter hatte die Kapuze seiner schwarzen Jacke über den Kopf bis weit ins Gesicht gezogen. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Polizei leitete eine Großfahndung mit 16 Streifen von mehreren Polizeirevieren ein. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Ein Tatverdächtiger wurde nicht mehr angetroffen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020