Täter erbeuten über 50 000 Euro

Heilbronn.Bargeld, Gold und Schmuck erbeuteten Unbekannte im Lauf der vergangenen Woche mit einem dreisten Betrug am Telefon, so die Polizei am Montag. Eine 77-jährige Heilbronnerin erhielt am 15. Oktober den ersten Anruf der Betrüger. Die Seniorin war der Meinung, dass sie von ihrer Freundin angerufen wird, die angeblich für eine Überraschung für ihren Mann eine größere Summe Bargeld benötige. Der ganze Betrug zog sich über einige Tage hin, und es kam zu mehreren Übergaben. Erst als die „echte“ Freundin zu Besuch kam, flog der Schwindel auf. Bis dahin hatten die Täter allerdings bereits Beute in Höhe von insgesamt über 50 000 Euro gemacht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019