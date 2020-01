Studienangebot in der Kurstadt ist stimmig

Heilbronn/Bad Mergentheim.Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn zog im Januar 2010 mit zweieinhalb Mitarbeitern in das damalige HVG-Gebäude ein. Im Herbst des gleichen Jahres starteten die ersten 86 Studierenden in den Studienrichtungen BWL-Handel und BWL-Dienstleistungsmanagement. Zehn Jahre später bietet die Hochschule eine wissenschaftliche Heimat für über 1300 Studierende und 115 Mitarbeiter. Seit ihrer Gründung gehört sie zu den aktivsten Treibern der Wissensregion Heilbronn-Franken: Sie sorgt nicht nur für hochqualifizierten Führungs- und Fachkräftenachwuchs für die Unternehmen der Region, sondern ist als Impulsgeber der Stadtentwicklung, Kultur, Sport und Forschung nicht mehr wegzudenken aus Heilbronn und der Region. Auch das Heilbad Bad Mergentheim profitiert seit Jahren von der dort geschaffenen Außenstelle der DHBW Mosbach.

Innovative Angebote

Die innovativen betriebswirtschaftlichen Studienangebote in International Business und Gesundheitsmanagement sowie das technische Studienangebot Wirtschaftsingenieurwesen sind zum Teil einzigartig in ganz Deutschland. Ab 2019 erweiterten die Studiengänge Angewandte Informatik und BWL-Digital Business Management das Studienangebot in Bad Mergentheim. Ebenso besonders ist das internationale Flair. Gaststudierende und Dozenten aus vielen Ländern der Welt reisen nach Bad Mergentheim und verbringen ein Semester am Campus.

Durch dieses Studienangebot und das positive Umfeld sehen die Rektorin, Professorin Dr. Nicole Graf, und auch das Mitglied des Präsidiums der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Professorin Dr. Doris Nitsche-Ruhland, beste Chancen für eine Aufwärtsentwicklung der Studentenzahlen, die derzeit bei rund 550 liegen. Das angebotene Studienpaket sei stimmig und ganz auf die Zukunft ausgelegt.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist die erste duale, praxisintegrierende Hochschule in Deutschland. Gegründet am 1. März 2009, führt sie das seit über 40 Jahren erfolgreiche duale Prinzip der früheren Berufsakademie Baden-Württemberg fort. Mit mehr als 35 000 Studierenden ist die DHBW die größte Hochschule des Landes.

Heilbronn ist das jüngste Mitglied unter dem Dach der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg. 2010 gegründet, hat sie sich mit ihrem einmaligen Studienangebot zur ersten Adresse für die Lebensmittelbranche entwickelt. Über 1300 Studierende sind derzeit in den BWL-Studiengängen Handel, Dienstleistungsmanagement und Food Management eingeschrieben.

Im Herbst 2019 startete der neue Studiengang Wein – Technologie – Management in Kooperation mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg. Als aktiver Gestalter der Wissensstadt Heilbronn befindet sich die DHBW Heilbronn auf dem modernen Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung und verfügt über ein State-of-the-Art Laborzentrum, das DHBW Sensoricum.

Gemeinsam mit ihren über 700 Dualen Partnern bildet die DHBW Heilbronn im dreimonatigen Wechsel zwischen Theorie und Praxis in drei Jahren akademischen Nachwuchs aus. Die DHBW Heilbronn sorgt nicht nur für hochqualifizierten Führungs- und Fachkräftenachwuchs für die Unternehmen der Region und bundesweit, sie ist auch Impulsgeber in der Stadtentwicklung, Vorreiter in der Bildungsforschung und engagiert sich in Kultur und Sport, und sie hat sich der Innovationen und Nachhaltigkeit in der Lehre verschrieben.

„Wir haben uns innerhalb von zehn Jahren zur betriebswirtschaftlichen Kaderschmiede für die Lebensmittelbranche entwickelt“, freute sich Gründungsrektorin Professorin Dr. Nicole Graf über das zehnjährige Bestehen. „Die Zahl der Studienanfänger und Dualen Partner steigt jedes Jahr dynamisch an. In diesem Studienjahr haben wir einen neuen Rekord bei den Studienplatzmeldungen erreicht“. Inzwischen vertrauten bereits über 700 Partnerunternehmen der DHBW Heilbronn die Ausbildung ihres Nachwuchses an.

Einzigartige Studiengänge

Die DHBW Heilbronn hat gleich zwei bundesweit einzigartige duale Studiengänge aufgebaut: BWL-Food Management und Wein – Technologie – Management. „Ob vom Acker auf den Teller oder von der Rebe bis ins Glas – unsere Studierenden lernen Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit und Verantwortung zu verbinden. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel und ein gestiegenes Bewusstsein für soziale Gerechtigkeit ist nachhaltiges Management unverzichtbar, wenn nicht sogar der wichtigste Zukunftsfaktor für die Wirtschaft.“

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Lehre: Gemeinsam mit dem Handelsverband Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) untersuchen zukünftige Handelsmanager Wege zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung.

Mit dem Wachstum der DHBW Heilbronn stieg auch die Anzahl der Partnerhochschulen. Inzwischen können die Studierenden Auslandssemester an 27 verschiedenen Hochschulen auf allen fünf Kontinenten absolvieren.

Als jüngster DHBW-Standort profiliert sich die DHBW Heilbronn seit ihrer Gründung im Bereich der Forschung. Aktuell arbeitet die Forschungsabteilung parallel an zehn internationalen Bildungsforschungsprojekten. Ein Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Transfer des dualen Studienmodells ins Ausland, zum Beispiel nach Kasachstan, Mosambik und Bosnien-Herzegowina. Hinzu kommen das regionale Strukturförderungsprojekt „Weinnova“ und Forschungen zur Digitalisierung und Qualitätssteigerung der Lehre.

Kernkompetenz Lebensmittel

Ein zukünftiger Schwerpunkt der Forschung liegt im Bereich der Kernkompetenz Lebensmittel. Ein Beispiel ist der Aufbau des Sensorik-Expertenpanels, das es auch kleinen und mittelständischen Unternehmen ermöglicht, neue Produktentwicklungen zu testen. „Damit leistet die DHBW Heilbronn einen direkten Beitrag zur Förderung der regionalen Wirtschaft.“, so Graf.

Durch die enge Vernetzung mit kleinen und mittelständischen Unternehmen vor Ort ergeben sich zudem angewandte Forschungsprojekte. „So profitieren auch Firmen ohne eigene Forschungsabteilung von einer wissenschaftlichen Begleitung ihrer Vorhaben“, erklärt Professor Dr. Günter Käßer-Pawelka, wissenschaftlicher Leiter Forschung und Labore und einer der Gründungsprofessoren der DHBW Heilbronn.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.01.2020