Spannende Experimente und Aktivitäten

Heilbronn.Die MS experimenta, schwimmende Außenstelle von Deutschlands größtem Science-Center in Heilbronn, legt am 31. Juli zu ihrer ersten Tour ab und steuert bis Anfang November elf Städte entlang von Neckar, Rhein, Main und Main-Donau-Kanal an. An Bord des 105 Meter langen Binnenschiffs finden kleine und große Besucher alles, was auch das Stammhaus in Heilbronn auszeichnet: Vielfältige Mitmachstationen, spannende Experimente und sogar eine Miniaturausgabe der 360-Grad-Kuppelleinwand aus dem weltweit einzigartigen Science Dome. Die MS experimenta wird unter anderem in Freudenberg vom 18. bis 20. September an der Schiffsanlegestelle Station machen. Vom 23. bis 29. September wird sie in Marktheidenfeld an der Liegestelle am Mainkai vor Anker gehen und vom 3. bis 6. Oktober in Würzburg am Alten Hafen Halt machen. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 19 Uhr.

Die Welt des Wissens macht sich auf den Weg: Am 31. Juli startet die MS experimenta von Heilbronn aus zu ihrer ersten großen Reise durch die Bundesrepublik. Bis in den November hinein ist das Schiff der experimenta in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern unterwegs. Jeweils mehrere Tage ankert das 105 Meter lange und umfangreich umgebaute ehemalige Tankschiff an zahlreichen Stationen.

Entdeckertouren

Ebenso wie die experimenta in Heilbronn mit ihren Entdecker-, Erlebnis- und Forscherwelten bietet auch die mobile Dependance auf dem Wasser vielfältige Aktivitäten für alle Wissbegierigen; hier kann man Wissenschaft und Technik hautnah erleben und spannenden Fragen des Alltags auf den Grund gehen. Das Angebot richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei, eine Online-Anmeldung auf der Webseite www.ms-experimenta.science für ein zweistündiges Zeitfenster erforderlich.

Wie vollziehen sich Alterungsprozesse? Wann liefert eine Photovoltaikanlage besonders viel Energie? Wie kann die Route eines Handelsreisenden optimiert werden? Antworten auf diese und viele andere Fragen bietet die MS experimenta an den zahlreichen Mitmachstationen, die unter dem Motto „Du bist Wissenschaft. Du schaffst Wissen“ dazu einladen, die Welt selbst zu erforschen, zu verstehen und zu gestalten. Den Dingen auf den Grund gehen können Kinder auch in diversen Workshops: Beim „Flaschentaucher“ etwa lernen junge Forscher die Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen kennen, in der „Zauberkiste“ bringen sie eine Büroklammer zum Schweben oder lernen, wie sich Wasser stapeln lässt.

„Mini Dome“

Spektakuläre Momente bietet darüber hinaus der „Mini Dome“: Projektionen auf seiner 360-Grad-Kuppel ermöglichen einmalige Einblicke in unbekannte Welten und vermitteln einen ersten Eindruck vom Science Dome der experimenta in Heilbronn, der mit Kinoleinwand, Theaterbühne, drehbarem Zuschauerraum und 360 Grad-Kuppel einen Erlebnisraum der Extraklasse darstellt. Jeder, der die schwimmende Wissenswelt besucht, erhält zudem ein eigenes Logbuch. Es enthält viele Informationen über das Schiff und die Binnenschifffahrt allgemein sowie für die jungen Besucher Spannendes zum Rätseln und Malen. An jeder Anlegestelle können sich die Besucher zudem an einem Gewinnspiel beteiligen und mit etwas Glück eine Familienjahreskarte für die experimenta in Heilbronn gewinnen.

Die MS experimenta ist seit 2018 erfolgreich als Botschafterin der experimenta in Heilbronn im Einsatz: Zunächst als Ausweichquartier vor allem für Schulklassen während der Bauarbeiten an der neuen experimenta genutzt, machte sie im vergangenen Jahr aus Anlass der Bundesgartenschau in Heilbronn Halt am Neckar. 140 000 Besucher und 3000 Schüler experimentierten, lernten und staunten während der Buga 2019 an Bord.

Weitere Ziele nach der Tournee durch Süddeutschland sind bereits geplant: 2021 und 2022 besucht die MS experimenta die Mitte und den Norden der Bundesrepublik, ehe sie mit neuen Inhalten wieder im Süden Station machen soll.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020