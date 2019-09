Sie wächst und wächst

© dpa

Bist du aber groß geworden! Diesen Satz kennst du bestimmt. Wie Menschen-Kinder werden auch Tier-Kinder größer. Deshalb passt der Satz auch zur kleinen Eisbärin Hertha aus dem Tierpark in Berlin.

Denn bei ihrer Geburt vor etwa neun Monaten war Hertha nur so winzig wie ein Meerschweinchen. Jetzt wiegt die Bärin schon 85 Kilogramm! Das ist etwa so viel wie ein erwachsener Mann. Aus dem Tierpark heißt es: Hertha frisst eine Menge Fleisch und Fisch. Gemüse mag sie nicht so. Zudem versorgt Eisbär-Mama Tonja ihr Kind weiterhin mit Milch. Ausgewachsene Eisbär-Weibchen können übrigens bis zu 300 Kilogramm wiegen. Hertha darf also noch eine Menge zunehmen.

