Seniorin geprellt

Neckargartach.Eine Seniorin wurde am Dienstag in Neckargartach (Landkreis Heilbronn) von einer Frau um mehrere tausend Euro geprellt. Eine angebliche „Enkelin“ hatte mehrmals bei der Frau angerufen und schließlich Geld verlangt. Die Rentnerin übergab das Geld um kurz vor 16 Uhr einer vermeintlichen Notariats-Angestellten, die zuvor von der „Enkelin“ angekündigt worden war. Danach ließ sich die Abholerin mit ihrer Beute von einem Taxi in die Heilbronner Innenstadt fahren. Die Betrügerin wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Sie hat ein südländisches Aussehen, dunkle Haut, dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und trug eine Brille. Außerdem hatte sie eine dunkle Jacke und eine karierte Hose an.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 07131/1044444 melden.

