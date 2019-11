Schadenstilgung mit Schuhcreme

Neckarsulm.Dreist verhielt sich der Verursacher eines Unfalls am Samstag in Neckarsulm. Er wurde beobachtet, wie er auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters rückwärts einparkte und offensichtlich den Nissan einer 51-Jährigen übersah. Die Frau hupte, der Ford des Mannes stieß trotzdem gegen den Nissan. Der Unfallverursacher legte sofort den Vorwärtsgang ein und raste davon. Da die 51-Jährige und Zeugen das Kennzeichen notiert hatten, wurde er schnell ausfindig gemacht. Als eine Polizeistreife bei dem Mann zuhause nachschaute, hatte er den Schaden an seinem schwarzen Wagen so gut wie möglich behoben und die noch sichtbaren Schäden mit Schuhcreme abgedeckt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.11.2019