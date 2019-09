Sattelzug ist ausgebrannt

Weinsberg.Vollständig ausgebrannt ist ein Sattelzug auf der A6 am Dienstag um 20.31 Uhr. Das Gefährt war vom Autobahnkreuz Weinsberg kommend in Richtung Nürnberg unterwegs, als am Fahrzeug ein Reifen platzte und der Sattelzug daraufhin in Brand geriet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch nach rechts auf den Standstreifen lenken und unbeschadet verlassen. Die alarmierte Feuerwehr war kurz darauf mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz, konnte aber das vollständige Ausbrennen nicht verhindern. Der Sattelauflieger war mit Kunststoffteilen beladen. Es sind keine weiteren Einzelheiten bekannt. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 70 000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Nürnberg war voll gesperrt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019