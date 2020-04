Quer durch Stadt gerast

Eppingen/Heilbronn.Offenbar nach einem Streit mit seiner Freundin setzte sich ein 17-Jähriger am Montagabend in Eppingen ans Steuer des Autos seines Bruders. Hierzu nahm er sich unbemerkt den Zweitschlüssel. Gegen 22.35 Uhr wurde das Fahrzeug der Polizei gemeldet. Der Jugendliche hatte auf der B 293 bereits mehrfach überholt und hierbei mindestens die Fahrer zweier Pkw gefährdet. In Heilbronn lieferte er sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt, raste, ohne das Licht am Pkw anzuhaben, durch die Straßen, durchfuhr die Fußgängerzone, missachtete die roten Ampeln und gefährdete verschiedene weitere Verkehrsteilnehmer. Schließlich wurde der 17-Jährige – er hatte 1,3 Promille intus – von der Polizei gestellt, nachdem er zuvor auch noch einen Streifenwagen beschädigt hatte.

