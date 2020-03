Quadfahrer tödlich verletzt

Cappel/Neuenstein.Die Rettungsleitstelle informierte am Freitag gegen 18.45 Uhr die Polizei über einen Unfall mit einem Quadfahrer. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 55-jährige Lenker eines Quad auf einem Feldweg neben der L 1036 zwischen Cappel und Neuenstein unterwegs war.

Aus nicht geklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle starb. Ein hinzukommender Passant informierte den Rettungsdienst. Den Sachschaden am Quad schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro ein.

