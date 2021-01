Polizisten bedroht

Heilbronn.Bei einem Einsatz in Heilbronn sind Polizeibeamte massiv angegriffen worden. Nachbarn hatten sich um vier Uhr morgens am Donnerstag über den Notruf beschwert, dass ein Nachbar sehr laut Musik hören würde. Die Beamten versuchten, mit dem 26-Jährigen Kontakt aufzunehmen. Er öffnete nicht, sondern beleidigte und bedrohte sie durch die verschlossene Tür, stellte jedoch die Musik leiser. Nach knapp einer Stunde wurden die Einsatzkräfte erneut gerufen. Wieder öffnete er nicht, beleidigte und bedrohte die Beamten aber erneut. Die Beamten beobachteten den Mann am Fenster, wo er sich mit einem Messer zeigte. Als einige Beamte aus dem Haus kamen und zu den Streifenwagen liefen, bewarf er sie mit teilweise gefüllten Glasflaschen. Im weiteren Verlauf konnten die Beamten den Randalierer beruhigen und widerstandslos festnehmen. Auf dem Polizeirevier rastete er erneut aus und versuchte einen Polizisten zu treten. Er bedrohte die Beamten und versuchte, einem Polizisten die Dienstwaffe aus dem Waffenholster zu entreißen. Schließlich wurde er in ärztliche Behandlung überstellt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, an einem Polizeiauto entstand jedoch Sachschaden. Der Randalierer muss nun mit mehreren Strafanzeigen, unteranderem wegen dem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, rechnen. pol

