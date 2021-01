Polizeibeamter wurde verletzt

Heilbronn.Bei einem Einsatz wurde ein Polizeibeamter von einem Betrunkenen verletzt. Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr informierten Passanten die Polizei über den Notruf, dass ein stark betrunkener Mann an der S-Bahn-Haltestelle „Rathaus“ mit Messern auf eine dortige Sitzbank werfen würde. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 21-Jährigen betend an der Rückseite der Kilianskirche an. Als sie ihn ansprachen, holte er seine Wurfmesser aus dem Hosenbund und warf sie vor sich auf den Boden. Er ließ sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Nachdem ein Beamter versuchte, mit dem 21-jährigen ins Gespräch zu kommen, wurde dieser aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Auf dem Weg zum Polizeirevier griff er einen Polizisten an und trat ihm ins Gesicht. Der Beamte wurde verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,6 Promille. Anschließend wurde der Mann in ärztliche Behandlung überstellt. Neben der Strafanzeige des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte erwarten ihn weitere Anzeigen. pol

