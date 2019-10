Polizei sucht Cannabisgärtner

Widdern.Den Maschendrahtzaun eines Gartengrundstücks bei Widdern drückten Unbekannte vermutlich bereits im Frühjahr hinunter, um auf ein Areal zu gelangen, so die Polizei am Mittwoch. Dort befüllten sie eine alte Badewanne, vier Mörtelkübel sowie eine Wassertonne mit Pflanzerde und setzten Cannabispflanzen ein. Erst am vergangenen Sonntag wurde die „Plantage“ entdeckt. Einige der Pflanzen waren bereits abgeerntet. Das Grundstück liegt oberhalb einer Parkbucht an der Landesstraße, die von Widdern in Richtung Olnhausen führt. Da die Pflanzen gegossen werden mussten, waren die Cannabisgärtner über die heißen Sommerwochen sicherlich öfter da, um sich um diese zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019