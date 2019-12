Nur eine kann gewinnen

Piep, piep, piep, pieeeep. Bei diesem Signal starten zwei Snowboarderinnen. Gleichzeitig düsen sie den Hang hinunter, und zwar in der Disziplin Parallel-Riesenslalom. Eine von ihnen fährt dabei Kurven um blaue Fähnchen, die andere um rote Fähnchen. Wer als erstes unten ankommt, hat gewonnen.

Mehrmals traten beim Weltcup in Russland so zwei Snowboarderinnen gegeneinander an. Jedes Mal kam nur eine von ihnen weiter. Bis am Ende eine Siegerin feststand: Ramona Hofmeister aus Deutschland. Nach dem Rennen winkte in die Kameras. Und dann umarmte sie die Zweite des Rennens, Ladina Jenny aus unserem Nachbarland Schweiz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019