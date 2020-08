Noch keine Entwarnung

Heilbronn.Nachdem am Samstagabend, 29. August, die Sieben-Tages-Inzidenz für die Stadt Heilbronn den Wert von 45,2 erreicht hat, fand am Sonntagmorgen eine Lagebesprechung statt, an der neben Oberbürgermeister Harry Mergel auch Bürgermeisterin Agnes Christner und der Leiter des Städtischen Gesundheitsamts Heilbronn, Dr. Peter Liebert, teilnahmen.

Infektionsgeschehen beobachten

Nach Auswertung der Fallzahlen geht die Runde davon aus, dass die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag wieder deutlich unter die 40-er Marke sinken wird. Oberbürgermeister Harry Mergel: „Wir sehen darin eine Entspannung, aber keinesfalls eine Entwarnung.“ Daher beobachtet die Stadt Heilbronn das Infektionsgeschehen weiterhin sehr genau und ist vorbereitet, weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu ergreifen.

Bislang ist das Infektionsgeschehen in Heilbronn vor allem auf Reiserückkehrer aus Risikogebieten zurückzuführen. Daher appelliert der Oberbürgermeister erneut an diese, die geltenden Regeln einzuhalten.

Harry Mergel: „Lassen Sie sich testen und halten Sie die Quarantäne ein, bis Ihnen ein negatives Testergebnis vorliegt. Nehmen Sie auch die zweite kostenlose Testmöglichkeit fünf bis sieben Tage nach der Rückkehr wahr und meiden Sie auch bis zum zweiten negativen Testergebnis möglichst soziale Kontakte. So können wir am besten verhindern, dass sich das Virus ausbreitet“, lautet der Appell des Oberbürgermeisters .

Darüber hinaus gilt für alle weiterhin der Aufruf, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.08.2020