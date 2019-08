Heilbronn.Nach einem Unfall in Heilbronn staunte eine Autofahrerin nicht schlecht über das dreiste Verhalten eines Brief- und Paketauslieferers. Die 44-Jährige fuhr auf dem Kelterweg in Richtung Reitclub Horkheim und musste an dem haltenden VW Caddy eines 27-Jährigen vorbeifahren. Der Mann fuhr dann gerade, als der Mercedes der Frau neben dem Caddy war, los. Es kam zu einem Unfall, nach dem beide anhielten. Der Caddy-Fahrer stieg aus, schaute sich den Schaden am Daimler an und meinte: „Nix schlimm, nur polieren. Nix Polizei“.

Dann stieg er in sein Auto und fuhr weg. Die alarmierte Polizei entdeckte den Wagen und den Unfallflüchtigen in Horkheim. Am Caddy entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, am Mercedes von über 2000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.08.2019