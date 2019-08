Nächtlicher Schreck

Heilbronn.In ihrem Wohnzimmer hielt sich eine 66-jährige Heilbronnerin in der Nacht zum Mittwoch auf.

Gegen Mitternacht hörte sie Geräusche aus dem Schlafzimmer und schaute nach.

In ihrem Schlafzimmer sah sie einen Unbekannten stehen, der eine Stirnlampe am Kopf befestigt hatte. Blitzschnell warf sie die Tür zu und eilte zum Telefon, um die Polizei zu informieren. Der Einbrecher flüchtete ohne Beute.

Um in das Schlafzimmer zu gelangen, hatte er am Fenster des Hauses in der Alexanderstraße den Rollladen hochgeschoben und mit einem Stock fixiert.

Dann kletterte er durch das offen stehende Fenster.

Beschreiben konnte die Frau den nächtlichen Eindringling jedoch nicht.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019