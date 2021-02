Nächtlicher Raubüberfall

Neckargartach.Ein Mann und eine Frau wurden am Wochenende in ihrer Wohnung im Heilbronner Ortsteil Neckargartach überfallen, teilte die Polizei soeben mit. In der Nacht auf Samstag

läutete es gegen 1 Uhr an deren Haustür. Als die 23-jährige

Frau die Tür öffnete, stürmten vier Maskierte in die Wohnung. Drei der

Täter begaben sich in die Küche zu dem 39-jährigen Mann und schlugen auf ihn

ein. Der Vierte im Bunde durchwühlte das Inventar. Der Täter entwendete Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Der 39-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die

Ermittlungen aufgenommen.

