Musical-Darsteller für „Heidi“ gesucht

Röttingen.Das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen wird im Dezember 2020 das Musical „Heidi“ mit jungen Laiendarstellern aufführen. Das Musicalprojekt richtet sich an Schüler ab der fünften Klasse und wird ab Oktober 2019 in der Freizeit einstudiert. Die Proben hierfür finden alle zwei Wochen freitags von 15 bis 17 Uhr in Röttingen statt. Bis 1. Oktober dieses Jahres besteht die Möglichkeit sich anzumelden. Probenstart ist am 11. Oktober. Das einstudierte Musical wird dann in der Adventszeit 2020 in der Burghalle Röttingen vor Publikum aufgeführt.

Regie führt Anna Harandt. Die Musikalische Leitung trägt Frederike Faust. Angelina Lochner übernimmt die Choreografie. Alle drei Leiterinnen haben bereits erfolgreiche Musicalprojekte der Grundschule Röttingen unter anderem „Emil und die Detektive“ geleitet, die auf der großen Festspielbühne im Hof der Burg Brattenstein aufgeführt wurden. Frederike Faust ist zudem Leiterin des Jungen Theaters, Theaterpädagogin BuT und selbst professionelle Sängerin und Schauspielerin.

Anna Harandt gehört zum pädagogischen Team des Jungen Theaters und ist für den Ton bei den Vorstellungen der Frankenfestspiele Röttingen zuständig.

Auch die alljährlichen Musicalworkshops der Frankenfestspiele zählen zum Erfahrungsschatz des Teams des Jungen Theaters – beste Voraussetzungen für die Musical-Projekt-Teilnehmer/innen, um viel zu lernen.

Die Realschule am Maindreieck, Ochsenfurt und das Gymnasium Weikersheim waren bereits jeweils im Rahmen von Kooperationen mit den Frankenfestspielen Röttingen auf der Festspielbühne gestanden. Nun möchte das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen ein schulübergreifendes Musical anbieten, dass auch einzelnen Schüler/innen die Möglichkeit bietet in ihrer Freizeit Erfahrungen im Bereich Singen, Tanzen und Schauspiel zu sammeln und ihre Interesse an Theaterarbeit auszuleben, unabhängig von der Schule, die sie besuchen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019