Mit Spielern chatten

Ein lustiges Videos weiterschicken oder sich gegenseitig bei den Hausaufgaben helfen: Dafür sind Chat-Gruppen unter Freunden oder im Sportverein ziemlich praktisch. Auch die Spieler des Fußballvereins FC Bayern München tauschen sich in so einer Whatsapp-Gruppe aus. Die Spieler sind da unter sich. Eine einzige Ausnahme gibt es: Kathleen Krüger ist ebenfalls Mitglied der Mannschaftsgruppe. Sie war früher selbst Fußballspielerin und ist nun die Teammanagerin. Das bedeutet, Kathleen Krüger kümmert sich um sehr viele Dinge rund um die Mannschaft. Dazu gehören zum Beispiel Termine der Stars oder der Aufenthalt in einem Trainingslager. In der Chat-Gruppe geht es aber auch um andere Sachen. Um was verrät Kathleen Krüger jedoch nicht: „Ich schmunzle und schweige, denn natürlich werden viele lustige Fotos und Sprüche herumgeschickt“, erzählte sie Reportern.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020